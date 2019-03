Terremoto: ad Ancona premiati 'salvatori dell'arte'

(ANSA) - ANCONA, 21 MAR - Premi per i 'salvatori dell'arte' minacciata dal terremoto: i carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale delle Marche (che ha competenza anche sull'Abruzzo) e lo storico dell'arte dell'arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche Pierluigi Moriconi. Ad assegnarli, durante una cerimonia a bordo della nave Ellenic Spirit della Anek Lines nel porto di Ancona, le associazioni "Le cento città", che anni fa lanciò con un esposto la battaglia per il ritorno dell'Atleta di Lisippo in Italia, e l'Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale. A seguito del terremoto, hanno ricordato il comandante del Nucleo Tpc Carmelo Grasso e Moriconi, "sono stati recuperati 13 mila beni culturali e 4.000 metri lineari di beni archivistici e librari nelle Marche, regione che da sola ha riportato danni equivalenti a quelle delle altre tre regioni coinvolte dal sisma messe insieme: Lazio, Umbria, Abruzzo".