Crn vara M/Y 135, mega yacht da 79 mt

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - CRN ha varato oggi il nuovo megayacht M/Y 135, fully-custom in acciaio e alluminio, alla presenza di oltre mille persone. Con i suoi 79 metri di lunghezza e un baglio di 13,50 metri, M/Y 135 si distingue per le forme slanciate, ben delineate dalle linee morbide dello scafo, risultato di una nuova collaborazione tra CRN e gli studi di architettura Zuccon International Project, che ha curato le linee esterne, e Laura Sessa, che ne ha disegnato gli interni.

Costituito da cinque ponti che accoglieranno 12 ospiti, distribuiti fra cinque cabine vip e una suite armatoriale, oltre a 39 membri dell'equipaggio, il nuovo 79 metri firmato CRN è il risultato del lavoro di un team qualificato di maestranze di altissimo livello, tra cui project manager, project architect, ingegneri, progettisti tecnici e artigiani specializzati. Quasi 200 persone hanno contribuito alla realizzazione dell'opera unica.