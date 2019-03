Teatro, 29/o Festival Pergolesi Spontini

(ANSA) - JESI (ANCONA), 12 MAR - "Futuro. Infinito" è il tema del 29/o Festival Pergolesi Spontini. La rassegna internazionale 'itinerante' si terrà dal 31 agosto al 28 settembre a Jesi, nelle Marche, e in luoghi di grande fascino artistico o paesaggistico della provincia di Ancona. Organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini, e formato per la prima volta nella direzione artistica da Cristian Carrara, il Festival proporrà una riflessione sul futuro - e sulle radici storiche su cui si fonda - e la propensione verso l'infinito, con ogni evento che, attraverso punti visuali differenti, proporrà una sfaccettatura del tema principale. In cartellone 28 eventi in 21 giorni e 10 location, con due prime mondiali, due co-produzioni, tre nuove commissioni, cinque eventi per la famiglia. Il 31 agosto apertura con la prima mondiale della versione italiana di "Aucassin et Nicolette" (1938), cantafavola del XII sec.: quattro episodi per una voce, orchestra da camera e marionette di Mario Castelnuovo-Tedesco, con regia di Paul Émile Fourny.