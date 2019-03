Fondi Marche, slitta udienza gup al 20/6

Rinviata al 20 giugno l'udienza davanti al gup per 60 tra consiglieri, capigruppo e addetti ai gruppi consiliari della Regione Marche finiti nell'inchiesta del pm Ruggiero Dicuonzo in merito all'accusa di peculato (contestata inizialmente a 66 indagati) per le spese di consiglieri e gruppi tra il 2008 e il 2012. Il giudice Francesca De Palma oggi doveva decidere se rinviarli o meno a giudizio, ma è stata accolta la richiesta degli avvocati di attendere le motivazioni della sentenza di secondo grado che il 12 febbraio scorso ha confermato l'assoluzione in primo grado per l'ex presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca, l'ex segretario regionale del Pd Francesco Comi, gli ex consiglieri regionali Giacomo Bugaro e Massimo Binci e Oscar Roberto Ricci, addetto al gruppo Pd. Per 55 indagati c'era stato il non luogo a procedere nel 2016 (con il giudice Zagoreo) poi annullato dalla Cassazione dopo il ricorso della Procura. Gli atti quindi erano stati rinviati di nuovo al gup.