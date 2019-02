Incendio in azienda, evacuati addetti

Un violento incendio è scoppiato stamattina all'interno dell'azienda Marvit, che produce minuterie metalliche, in via dell'Industria a Osimo Stazione, causando un'alta colonna di fumo nero. In via precauzionale i 120 addetti sono stati fatti evacuare dallo stabilimento durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno danneggiato soprattutto il tetto, da parte dei vigili del fuoco intervenuti da Osimo, Ancona, Civitanova e Fano. Ad accelerare il rogo anche i pannelli fotovoltaici sulla copertura, Non ci sono feriti o intossicati. Ignote al momento le cause dell'incendio.