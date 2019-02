Provincia Macerata intitola a Dario Conti ponte Fiastra

La Provincia di Macerata, con decreto del presidente Antonio Pettinari, ha deciso di intitolare il ristrutturato ponte sul lago di Fiastra a Dario Conti, nato in quelle zone. Le motivazioni di questo riconoscimento che hanno visto concorde anche il sindaco di Fiastra, informa una nota, sono tutte legate all'impegno politico che lo scomparso Dario Conti ha messo nel proteggere tutto quell'immenso patrimonio ambientale, culturale e storico racchiuso nel territorio montano. Stimato sindaco di Camerino e assessore provinciale "si è infatti sempre distinto per la dedizione con la quale ha cercato di tutelare quelle zone che, per mancanza di opportunità economiche, si vanno ancora oggi via via spopolando". "La ristrutturazione del ponte - Pettinari - rappresenta un'opera importante per tutta l'area montana che gravita attorno a Fistra".