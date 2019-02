Terremoto: collegamento bus Camerino-San Benedetto

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - È partito questa settimana il nuovo servizio di collegamento di trasporto pubblico San Benedetto del Tronto-Camerino per gli studenti e tutto il personale dell'Università degli studi di Camerino. L'Unicambus, com'è stato chiamato il servizio, è operato dall'azienda Contram, grazie a due ordinanze della protezione civile, una per i servizi di trasporto pubblico locale a favore degli studenti universitari nelle sedi colpite dal sisma ove c'è una carenza di alloggi per studenti e una che ha reso disponibili ulteriori risorse per i collegamenti universitari, autorizzando la regione Marche a predisporre interventi di potenziamento della capacità del trasporto pubblico locale per consentire collegamenti extraurbani e urbani per ragioni lavorative, di studio, sociali e sanitarie. Il percorso, sul quale sono effettuate circa 10 corse settimanali dal lunedì al venerdì, con un potenziamento della frequenza il lunedì ed il venerdì, prevede anche fermate intermedie di Pedaso, Porto San Giorgio e Civitanova Marche.