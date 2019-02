Moto: Vinales domina 2/a giornata test

E' Maverick Vinales, in sella alla Yamaha, il migliore nella lista dei tempi del secondo giorno di test della MotoGp in Malesia. Il pilota spagnolo è stato l'unico con la sua M1 a sfondare il muro dell'1'59'', scendendo a 1'58''897, quasi sei decimi in meno rispetto al miglior tempo realizzato ieri da Marc Marquez con la Honda. Alle sue spalle, staccati rispettivamente di 527 e 620 millesimi, si sono piazzati Alex Rins con la Suzuki e Jack Miller con la Ducati Pramac. Appena più indietro è rimasto Andrea Dovizioso sulla Ducati ufficiale (+0.665), mentre il quarto e quinto tempo sono stati segnati nell'ordine da Cal Crutchlow (Honda, +0.669) e Valentino Rossi (Yamaha, +0.728). Ottavo crono per Marquez (+0.893), che però nel pomeriggio non ha girato, subito davanti a Danilo Petrucci (Ducati, +0.948s). Molto indietro Andrea Iannone, 18/o con l'Aprilia.