Protocollo formazione contabilità Comuni

Formare dirigenti e tecnici dei 229 Comuni marchigiani alla corretta lettura e redazione del bilancio economico-patrimoniale che, in base alle nuove norme, le amministrazioni dovranno redigere oltre a quello finanziario.

E' l'obiettivo di 22 seminari (11 per amministratori e 11 per il personale amministrativo) in dieci città, previsti dal protocollo d'intesa siglato ad Ancona da Anci Marche, con il presidente Maurizio Mangialardi, e dalla Fondazione Aristide Merloni, rappresentata dal presidente Francesco Merloni. La formazione, ideata nell'ambito dell'iniziativa Save the Apps per le aree terremotate ed estesa a tutti i Comuni, avrà il supporto di PricewaterhouseCoopers, società di organizzazione e revisione contabile, con l'esperto di contabilità e bilanci pubblici Ugo De Marco. Presto verranno fissate le date degli incontri (otto ore ciascuno, senza oneri per i Comuni) ad Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Jesi, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto, San Ginesio e Urbino (due seminari).