Agenti pro-Salvini, Questura di Ascoli apre inchiesta

La Questura di Ascoli Piceno fa sapere di aver "aperto un inchiesta amministrativa per l'accertamento dei fatti" sul caso dei poliziotti in servizio fotografati ad Ascoli Piceno, in piazza Arringo, a firmare in un gazebo una petizione pro-Salvini. La foto era stata rilanciata sui social dal responsabile della Lega nelle Marche, sen. Paolo Arrigoni.