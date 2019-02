Terremoto: a Rotella 11 alloggi al posto delle Sae

Inaugurati e consegnati gli 11 alloggi sostituivi delle Sae a Rotella. Sono 11 appartamenti realizzati con una spesa di 404 mila euro a Palazzo Magnalbò, un antico edificio nel pieno centro storico del piccolo paese dell'entroterra ascolano ai piedi del Monte dell'Ascensione. Gli 11 alloggi sono a disposizione di chi ha la casa inagibile. Una volta competati gli interventi di ricostruzione, l''immobile verrà destinato a casa per anziani.

Al taglio del nastro c'erano il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, la vicepresidente Anna Casini, il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini, il sindaco Giovanni Borraccini. "Una amministrazione, quella di Rotella, che con lungimiranza ha preso questa strada e credo abbia fatto il meglio che poteva per la comunità" ha detto Ceriscioli, che ha ricordato il progetto dell' 'invenduto' della Regione Marche, cioé l'acquisto di alloggi per i terremotati, che entrano nel patrimonio Erap.