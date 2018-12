Terremoto: un libro fotografico su Arquata del Tronto

Un volume fotografico per fissare la memoria al 31 ottobre 2016, il giorno dopo la scossa più devastante di magnitudo 6.5, ad Arquata del Tronto, "località meno presente su social e media". E' stata presentata ad Ascoli Piceno la seconda edizione di "La zona rossa - Le terre di Arquata del Tronto dopo il terremoto 2016", realizzato da Marco Della Pasqua con la collaborazione di Valentina Trenta, giornalista e scrittrice arquatana, che ha messo a disposizione frasi, poesie, racconti sul sisma e Gigi Contardi, presidente del Comitato spontaneo associazioni Savignanesi per i terremotati. Il ricavato dalla vendita andrà alle comunità colpite. L'opera è stata finanziata dalla Camera di Commercio di Ascoli prima della nascita della Camera di Commercio delle Marche. "Arquata era la località, tra quelle devastate, meno presente su media e social - ha spiegato Della Pasqua, fotografo per passione da oltre 30 anni -, in poco tempo ho messo insieme la voglia di visitare quelle zone e la mia passione".