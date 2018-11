Natale, a Pesaro albero da 25mila luci led

(ANSA) - PESARO, 24 NOV - Piazza del Popolo a Pesaro ha fatto il pieno per l'accensione dell'albero di Natale più illuminato d'Italia con 25mila luci a led e un volo di quattromila palloncini rossi, dopo la proiezione sulla facciata di Palazzo Dicale dei disegni di Liu Hi Yui, studentessa del liceo artistico Mengaroni, nella narrazione della favola 'Disconnettersi per riconnettersi', scritta da Massimiliano Santini, con il pubblico a battere le mani in modo ritmato.

"L'obiettivo è far diventare Pesaro sempre più viva e attrattiva - il commento del sindaco Matteo Ricci -. Negli ultimi anni la città è cambiata: la piazza del Natale, che è una delle più belle d'Italia, è il simbolo più evidente. Le immagini gireranno ovunque e quest'anno avremo anche l'abbinata con la torre. Anche così sosteniamo turismo e commercio. E già si preannuncia il sold out negli alberghi". L'accensione dell'albero, sulle note ddi un coro gospel segna l'avvio dei 115 eventi, spalmati su 44 giorni, nel centro storico per la Piazza di Natale.