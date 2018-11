Pari opportunità, pdl doppia preferenza genere

"Il coraggio di cambiare le cose è una componente fondamentale della buona amministrazione. Con questa proposta di legge regionale sulla doppia preferenza di genere stiamo facendo un'opera che darà un contributo importante al lavoro del consesso regionale, anche di chi ci sarà dopo di noi, perché va ad incidere favorevolmente sulla natura e la qualità della partecipazione democratica". Così il Presidente della regione Marche Luca Ceriscioli è intervenuto al convegno "Doppia preferenza di genere, una questione di democrazia paritaria e civiltà", promosso ad Ancona dal Comitato spontaneo "Voce donna" e sostenuto dall'assessorato Pari opportunità della Regione Marche: un'occasione per fare il punto sull'iter della pdl regionale sulla doppia preferenza in attesa di approvazione.

"I tempi sono maturi per arrivare all'approvazione di questa legge - osserva l'assessora Manuela Bora - È una battaglia che voglio portare fino in fondo di cui sono sempre stata assolutamente convinta che sono certa potremo vincere.