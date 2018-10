Muore anziana nel rogo di un palazzo a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 21 OTT - Un'anziana disabile è morta a causa di un incendio scoppiato poco dopo le 8, probabilmente nell'abitazione della donna, in un palazzo in via Cicognani a Pesaro. I vigili del fuoco hanno invece salvato dalle fiamme, intervenendo con l'autoscala, cinque persone: tre, padre madre e bimbo piccolo, erano al secondo piano; altre due al piano rialzato. Sul posto anche la polizia scientifica che sta compiendo rilievi per accertare le cause del rogo. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avuto origine nell'appartamento della disabile che si muoveva in casa con l'ausilio di un deambulatore: la donna non ha avuto scampo. I pompieri invece sono riusciti a mettere in salvo gli altri residenti.