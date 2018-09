Mastrovincenzo visita scuole Trecastelli e Camerino per inizio anno

(ANSA) - ANCONA, 17 SET - Al via l'anno scolastico nelle Marche per oltre 210 mila studenti che tornano sui banchi dopo le vacanze estive. In occasione del primo giorno di scuola, il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo, ha visitato la nuova primaria "G. Secchiaroli" di Trecastelli, "una struttura confortevole, spaziosa e, soprattutto, sicura", realizzata secondo i più moderni standard energetici e di sicurezza sismica. "Investire nell'istruzione - sottolinea Mastrovincenzo - significa investire nel futuro. La scuola è motore di cultura e quindi di libertà e uguaglianza". L'auspicio è che dalle nostre aule escano giovani competenti e preparati, ma soprattutto cittadini del mondo responsabili e consapevoli, ricchi di idee e di valori". Poi si è spostato nelle zone terremotate: a Camerino ha visitato la primaria "Salvo D'Acquisto". Presente anche il Garante dei diritti Andrea Nobili, che ha portato il suo augurio di buon inizio anno scolastico anche a Visso e Pievetorina.