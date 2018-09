2/o Digital4Export,formazione Pmi Marche

Agenzia Ice, Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria uniscono le forze per sostenere e accompagnare le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione e di digitalizzazione, affinché affrontino il tema in maniera organica e lo sbocco sui mercati esteri diventi per loro un fattore di crescita e sviluppo. E' stato l'argomento principale di un incontro ad Ancona nella sede di Confindustria Marche Nord per presentare la tappa marchigiana del 2/o Digital4Export: piccole aziende potranno usufruire di un programma di formazione mirata ad Ancona (sei giornate formative con cadenza quindicinale e accesso a otto ore di consulenza aggiuntiva per esigenze specifiche). "Siamo orgogliosi di contribuire a un'iniziativa in grado di stimolare e rafforzare storie imprenditoriali di successo - ha detto Tito Nocentini, Responsabile direzione regionale Marche, Emilia Romagna, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo -. Intesa Sanpaolo continua a sostenere il tessuto economico delle Marche".