Perdita acido cloridrico, Vvf al lavoro

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 07:45 circa sulla A14, all'interno dell'area di servizio Conero 0vest, per una perdita di acido cloridrico da un'autobotte. La squadra dei vigili del fuoco ha delimitato l'area dell'intervento e contenuto la perdita con un'apposito materiale assorbente. Quindi è stata staccata la motrice del camion che non era coinvolta dalla fuoriuscita dell'acido. Sul posto anche il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Il contenuto della cisterna sarà travasato in un'altra autobotte da parte di una ditta specializzata. Non ci sono persone coinvolte.