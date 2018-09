Gp Misano: Rossi, dispiace per 3/a fila

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Siamo tutti lì anche se è un peccato partire dalla 3/a fila": è un Valentino Rossi agrodolce quello che commenta il suo settimo tempo nelle prove cronometrate del Gp di Misano che si corre domani. "Non sono molto soddisfatto della moto. Ho fatto un buon giro ma non serviva per ottenere la prima fila - le sue parole - Ho fatto dei piccoli errori e adesso partirò dalla 3/a fila, non sarà facile. Noi siamo abbastanza veloci ma per il podio ci mancano due decimi e per questo dobbiamo lavorare bene, analizzare tutti i dettagli per fare questo piccolo passo in avanti. Vediamo se ci riusciamo", conclude il 'Dottore'.

Andrea Dovizioso, nonostante la prima fila sfuggita per pochi millesimi, resta abbastanza fiducioso: "Terzo o quarto cambia poco molto, però sarebbe stata bella una prima fila tutta Ducati - ammette il pilota romagnolo - Abbiamo fatto un buon giro ma non sono stato fluido come avrei dovuto. Comunque la moto c'è, siamo veloci anche sul passo".