I 50 anni della Macina al 33/o Monsano Folk Festival

(ANSA) - JESI (ANCONA), 27 LUG. Compie 50 anni La Macina, storico gruppo di ricerca e canto popolare marchigiano fondato da Gastone Pietrucci nel 1968, ancora oggi punto di riferimento della scena folk nazionale. A pochi giorni dal conferimento del Premio alla Carriera Città di Loano 2018, Pietrucci ed i suoi hanno annunciato oggi a Jesi - presso la sede dello sponsor Ubi Banca - il programma del Monsano Folk Festival. L'edizione numero 33 si terrà dal 4 al 31 agosto in 13 Comuni della provincia di Ancona per 19 eventi nel segno del confronto tra autentici cantori della tradizione e gruppi di folk-revival, ma anche dello scambio tra generazioni e generi musicali.

L'apertura al Teatro Pergolesi di Jesi in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini sarà un omaggio a Valeria Moriconi, che nello spettacolo "Bella sei nada femmina" dialogherà virtualmente in video con il canto della Macina.

Sarà un festival per "spettatori anomali, vivi, cacciatori di sorprese", ha spiegato Pietrucci.