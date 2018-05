Nuova filiale Intesa Sanpaolo Fabriano

Oltre 14 mila clienti, mille dei quali sono imprese, 120 dipendenti al lavoro, la maggior parte dedicati ai servizi a persone e aziende, cui si aggiungono uffici per funzioni centrali del Gruppo. E' l'identikit dello nuovo modello di filiale di Intesa Sanpaolo che ha aperto a Fabriano in via don Riganelli. Si tratta di una delle maggiori filiali realizzate in Italia a testimonianza della centralità della città per il Gruppo. Anche il nuovo layout degli spazi per la clientela e il restyling esterno contribuiscono a cambiare il modo di vivere la banca "per fare della filiale una piazza dell'economia reale coniugando accoglienza, relazione e digitalizzazione". Ci sono una filiale Retail, una Personal e un distaccamento imprese. "Il nuovo modello di filiale realizzato a Fabriano - spiega Tito Nocentini, direttore regionale di Intesa Sanpaolo - segna un rinnovamento completo e profondo - La filiale favorirà ulteriormente le connessioni con attori del territorio, con i clienti e tra i clienti".