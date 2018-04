Consiglio Marche rinvia pdl n. 145

Il Consiglio regionale delle Marche ha rinviato in Commissione la pdl n. 145 sulle sperimentazioni gestionali pubblico-privato in sanità. Dopo il voto, il capogruppo della Lega Sandro Zaffiri si è avvicinato ai banchi della Giunta e ha consegnato al presidente Luca Ceriscioli, che è anche assessore alla Sanità, un piccolo tapiro di colore dorato. "Per la pdl 145 - ha spiegato - e anche per le notizie di questi giorni", cioè i 53 dirigenti sanitari denunciati dalla Guardia di finanza per presunte assunzioni indebite, vicenda per altro risalente alle amministrazioni precedenti rispetto a quella guidata da Ceriscioli, che ha accolto il 'dono' con grande senso dell'umorismo, mettendosi a ridere. Nonostante il rinvio, già annunciato, M5s ha organizzato un presidio con cartelli e striscioni davanti alla Regione, alla presenza dei senatori pentastellati Sergio Romagnoli e Mauro Coltorti.