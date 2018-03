Musicultura in lutto, storico conduttore

(ANSA) - MACERATA, 26 MAR - "Fabrizio Frizzi era il 'nostro' volto, ci ha accompagnato per nove anni nelle serate allo Sferisterio, scrivendo insieme a Musicultura alcune tra le pagine più belle della musica italiana. Ci uniamo al profondo dolore della famiglia, piangendo al tempo stesso la scomparsa del gran Signore della televisione italiana, con cui l'anno scorso abbiamo raggiunto e vissuto insieme l'apoteosi della diretta in simulcast di Rai1 e Radio1: era davvero raggiante per questo". E' il ricordo di Piero Cesanelli, direttore artistico del Festival Musicultura, che Frizzi, morto la scorsa notte, avrebbe dovuto condurre per la decima volta nel 2018. "Mettiamo nel conto che le persone care possano venire a mancare, perché questo finale è contemplato dalla nostra esistenza - osserva -.

Ma alcuni amici, malgrado non ci siano più, sono e saranno sempre presenti con un atteggiamento amichevole, rassicurante, protettivo. Così era ed è anche oggi Fabrizio per Musicultura, per la musica d'autore e per tutta la città di Macerata.