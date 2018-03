Green Future Academy di Diasen

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 21 MAR - Nasce nelle Marche, a Sassoferrato, la "Green Future Academy", tra i primi poli di alta formazione in Italia per l'edilizia ecosostenibile. "Uno spazio sul futuro, aperto ad architetti, professionisti ed ingegneri di tutto il mondo, per condividere esperienze e per creare una cultura sui temi del costruire e vivere sostenibile" ha spiegato Diego Mingarelli, ideatore del progetto e presidente della Diasen, azienda specializzata in materiali per la bioedilizia, all'interno della quale nasce l'Academy. Ad inaugurare la scuola, anche l'archistar portoghese Joao Luís Carrilho da Graça, che in più occasioni ha scelto i materiali dell'azienda marchigiana come nel caso della riqualificazione del Convento De Jess di Setubal.