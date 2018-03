Covassi,Ue è Marche,Abruzzo,Lazio,Umbria

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - "Negli ultimi anni si è creata un'idea di un'Europa un po' astratta e lontana, spesso matrigna e cattiva o quanto meno incomprensibile. Invece sa essere anche un'Europa delle opportunità e che aiuta, perché a Bruxelles ci sono le istituzioni ma in realtà l'Europa siamo noi, le Marche, l'Abruzzo, il Lazio e l'Umbria, siamo tutti noi individualmente". Intervenendo ad Arquata del Tronto per la presentazione dei finanziamenti europei destinati al rilancio dei territori terremotati, Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha rivendicato il ruolo della Ue, sottolineandone l'impegno dopo il terremoto e l'aumento di fondi. "Lo stanziamento di fine novembre 2017 di un miliardo e 200 mila euro del fondo di solidarietà europeo, il più grosso mai dato in una sola tranche dalla Ue a regioni colpite da calamità naturali. Avrà senso se riuscirà a toccare comunità ed imprenditori.