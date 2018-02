Ospedale unico Piceno, quattro proposte

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 9 FEB - Sono quattro e coinvolgono sei Comuni le proposte arrivate alla Regione per il nuovo ospedale del Piceno: due candidature congiunte da parte dei Comuni di Castorano e Castel di Lama, di Spinetoli e Colli del Tronto; due singole di Monsampolo e Maltignano. La Regione aveva chiesto alle amministrazioni di proporre aree da individuare in base a una serie di caratteristiche. Gli uffici faranno una rapida istruttoria tecnica e l'algoritmo verrà applicato nuovamente alle località idonee, scegliendo la migliore sotto il profilo della baricentricità. L'area selezionata sarà sottoposta alla Conferenza dei sindaci che può confermarla o sceglierne un'altra. Se non ci sarà una ampia convergenza la Regione andrà avanti con la zona individuata.