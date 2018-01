Sgarbi e Accademia Raffaello in Comitato Celebrazioni 2020

Comincia a prenedere forma il Comitato per le Celebrazioni per le Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello, che si terranno nel 2020. La composozione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Oggi però l'Accademia Raffaello di Urbino, fondata nel 1869 dal conte Pompeo Gherardi) ha reso noto che il ministro Franceschini ha chiesto la disponibilità del suo presidente Luigi Bravi a far parte dell'organismo. Bravi ha accettato la proposta "dicendosi lusingato del riconoscimento che questa nomina tributa ad un'istituzione culturale nata espressamente allo scopo di celebrare, tutelare e promuovere il mito di Raffaello di cui è custode". E ha annunciato "un cammino collaborativo e fecondo con le varie anime raffaellesche che concorreranno alle celebrazioni del mezzo millennio di Raffaello". Poco dopo è arrivata anche la notizia del Comune di Urbino che la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli ha chiesto un'analoga disponibilità a Vittorio Sgarbi, assessore alla Cultura della città feltresca e assessore regionale in Sicilia.