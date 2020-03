Milano,12.218 controllati 363 denunciati

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Sono stati 12.218 i controlli a persone effettuati ieri, a Milano e provincia, dalle forze dell'ordine. Lo ha comunicato la Prefettura del capoluogo lombardo. Complessivamente ci sono stati 363 denunciati per inosservanza dei decreti sull'emergenza Coronavirus. Una sola persona è stata denunciata per false attestazioni.

"5.161 gli esercizi commerciali controllati - si legge in una nota - con 4 titolari denunciati, 8 multati e altri 4 a cui è stata temporaneamente sospesa la licenza". (ANSA)