Aumentano le denunce per false dichiarazioni

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Controlli sempre più serrati, a Milano e in provincia, dove le forze dell'ordine, nella giornata di ieri, hanno controllato oltre 8 mila persone denunciandone quasi 500. Lo ha comunicato la Prefettura del capoluogo lombardo.

Tra le denunce spicca un numero decisamente alto rispetto ai giorni scorsi di persone denunciate per false dichiarazioni a pubblico ufficiale o per l'irregolarità di quanto autocertificato: ben 43 rispetto alle poche singole persone dei primi giorni.

Secondo i dati della Prefettura, ieri a Milano sono state controllate 8.211 persone di cui ne sono state denunciate 497.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4.230, di cui 4 hanno visto la sospensione temporanea della licenza. (ANSA)