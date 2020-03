Morto il padre di paziente 1

(ANSA) - LODI, 21 MAR - E' morto ieri il padre di Mattia, paziente 1, il 38enne primo risultato positivo al coronavirus in Italia. Da quanto si è saputo, papà Moreno è una delle 62 vittime del paese di Castiglione d'Adda, uno dei dieci comuni della zona rossa del lodigiano, causate dall'epidemia. La morte di papà Moreno arriva proprio mentre il figlio, che per settimane è stato in gravi condizioni nella terapia intensiva al San Matteo di Pavia, sta per essere dimesso, e a breve diverrà papà. Proprio per l'alto numero di decessi il sindaco del paese di circa 4.600 abitanti, Costantino Pesatori, nei giorni scorsi ha telefonato al prof. Massimo Galli del'ospedale Sacco suggerendogli di condurre uno studio epidemiologico sul comune che amministra. Una richiesta che ha trovato la disponibilità dell'infettivologo.