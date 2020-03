Terapia intensiva, 167 posti occupati su 220

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - "A oggi i posti in terapia intensiva destinati al coronavirus in Lombardia sono diventati 220 rispetto ai 167 occupati: abbiamo un buon margine ma stiamo predisponendo altri posti, tra alcuni giorni altri 50". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa in videoconferenza.

"Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha telefonato a me e all'assessore Forono" per comunicarci che a breve saranno a disposizione "14 medici e 20 infermieri militare" che nei giorni successivi arriveranno a "20 medici e 20 infermieri": lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.