Coronavirus: positivo assessore Lombardia, Mattinzoli

E' risultato positivo al coronavirus l'assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli. Lo rendono noto il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che "come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento". Tutti i componenti della giunta regionale della Lombardia dovranno sottoporsi ai test per il Covid-19 dopo che il loro collega, il bresciano Alessandro Mattinzoli, è stato trovato positivo al test. "Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità per i contatti diretti, aggiunge Gallera.