Appello Video di Sala: 'No alla corsa ai supermarket, ma alla cura degli anziani'

"Piuttosto che pensare di correre ai supermercati ad accaparrarsi alimenti, cerchiamo di spendere del tempo per prenderci cura di coloro che sono più gracili, i nostri anziani in particolare che sono soggetti al rischio. Questo è quello che fa una società sensibile e matura". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è rivolto ai cittadini con un messaggio video sulla sua pagina Facebook, parlando della psicosi che si è scatenata in città in seguito ai contagi da Coronavirus, che ha portato la gente ad assaltare i supermercati.