Assolombarda, Forum sul futuro dell'industria

Il futuro dell'industria è il tema del Forum di Assolombarda che si tiene il 18 febbraio nella sede dell'associazione in via Pantano, nell'ambito di 'Ansa Incontra'. Al Forum prendono parte i vice presidenti di Assolombarda, Alberto Dossi e Antonio Calabrò, e il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. Il forum prende spunto dalla pubblicazione del Libro Bianco di Assolombarda "Il Futuro della Fabbrica", l'ultimo di una serie di volumi dedicati ai temi strategici per la crescita del Paese, delle imprese, del territorio e propone una visione , un'idea di futuro dell'industria, immaginando diversi scenari da quelli più tecnologici a quelli di visione. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 11:00 su Ansa.it e sulla pagina Facebook di ANSA.