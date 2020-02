Mattarella: due vittime sul lavoro. Conte: una tragedia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appresa la notizia del deragliamento del treno nel lodigiano, ha espresso il suo cordoglio per i ferrovieri Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, "due nuove vittime del lavoro", e si è augurato che si faccia presto luce sulla dinamica del grave incidente, per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza nei trasporti.

"La morte dei due macchinisti nel deragliamento del Frecciarossa vicino Lodi è una tragedia su cui è necessario fare chiarezza. Esprimo il mio cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza ai feriti. Il mio ringraziamento va alla macchina dei soccorsi". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

"Ora e' il momento della preghiera, pensiamo a chi ha visto uscire un padre un marito da case e non è più tornato. Ci sono indagini in corso, ma è certo che chi ha sbagliato deve pagare, non è normale quello che e' successo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Stamattina ci siamo svegliati con una notizia terribile. È deragliato un treno ad alta velocità all'altezza di Lodi e purtroppo si parla di due persone decedute e molti feriti. Il mio pensiero è per loro, le loro famiglie, per i Vigili del Fuoco e per tutti coloro che sono lì in questo momento". Così su Fb il leader Pd Nicola Zingaretti.

"Chi prende il #frecciarossa quasi tutti i giorni si domanda come possa essere accaduto. Ma adesso, prima di tutto, solo le condoglianze alle famiglie e il grazie ai soccorritori". Così Matteo Renzi su Twitter.