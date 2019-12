Rosa Albertini, ha donato fondi per giovani ricercatori

Ha donato all'Università di Pavia 250mila euro per cofinanziare le posizioni di giovani ricercatori a tempo determinato, junior, e di assegnisti di ricerca Alessandra Rosa Albertini, che il presidente della Repubblica ha nominato commendatore dell'ordine al merito.

Biologa genetista, ha lavorato all'Università per 40 anni e da gennaio 2019 è in pensione. Dal 2012 è stata direttrice del dipartimento di Biologia e Biotecnologie allo "Spallanzani" di Pavia, dove era entrata nel 1970 con un assegno di addestramento scolastico e scientifico. La professoressa Albertini ha detto di sperare di aprire una strada con il suo gesto: "Ritengo che il nostro rimanga un Paese in cui c'è chi è disposto a contribuire di tasca propria al progresso. Penso che nella nostra società ci sia ancora tanta solidarietà, umanità, ingegno. Basta alimentarli".