Pm: 'Condannare Marco Carta a 8 mesi'

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Il pm Nicola Rossato ha depositato ricorso in appello contro l'assoluzione del cantante Marco Carta dall'accusa di tentato furto di 6 magliette, il 31 maggio, alla Rinascente di Milano. Per la Procura, che in 28 pagine smonta la sentenza di fine ottobre, il 34enne va condannato a 8 mesi perché contribuì al furto commesso con un'amica rimuovendo "le placchette antitaccheggio" e nascondendole "nel bagno". Per il pm il giudice è stato "molto indulgente" nel credere al cantante, malgrado le dichiarazioni di un "teste oculare".