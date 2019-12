Post su 'sardine nere', si dimette leghista

(ANSA) - CREMONA, 11 DIC - Travolto dalle polemiche per aver apostrofato sul proprio profilo Facebook le "sardine nere" che hanno manifestato a Napoli, il consigliere comunale di minoranza e segretario cittadino della Lega di Cremona, Pietro Burgazzi, si è dimesso da segretario (non risulta ancora da consigliere).

A innescare la bufera che lo avrebbe poi costretto a rinunciare al suo incarico, un post sul proprio profilo Facebook. Davide Burgazzi, vigile in pensione e storico militante del Carroccio cremonese, sotto la condivisione di un servizio di Rassegne Italia con la fotografia di alcune ragazze di colore ha commentato "quando non battono, nuotano".