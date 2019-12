Gomez: 'Impresa che resterà nella memoria'

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Non ci sono parole, è un'emozione unica, qualcosa che rimarrà nella storia del calcio e di questa società. E anche nella memoria di ognuno che è stato qui": Alejandro "papu" Gomez, commenta così, ai microfoni di Sky Sport la qualificazione dell'Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. "Tutti veniamo dal basso, qui non c'è nessun campione, qui è tutto lavoro e sacrificio - ha aggiunto il capitano nerazzurro - Sappiamo tutto quello che abbiamo fatto e quanto abbiamo lottato in questi anni per meritarci questo. Un po' come l'Atalanta degli anni '90, che andava a lottare per l'Europa, oggi abbiamo scritto un'altra pagina di storia che si ritroverà tutto il popolo bergamasco. Anche quelli che sono venuti qui sono "pazzi", abbiamo gente che di segue alla quale volevamo dare una bella gioia" "Questa squadra, dal primo anno in cui è arrivato Gasperini, da quando abbiamo fatto il quarto posto - ha concluso - ha un modo di essere e di lavorare come gruppo, dal più vecchio al più giovane, che ci fa mantenere i piedi per terra e questa è la cosa più importante" (ANSA).