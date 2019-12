Fontana, nostra legge contro chi viola regole

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - "Non conosco nel dettaglio le motivazioni della Consulta sulla nostra legge, che studieremo a fondo, ma sono certo che la norma regionale intende contrastare chi non rispetta le regole e afferma e persegue i principi della sicurezza dei cittadini": è quanto ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la sentenza della Consulta che ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda.

"Era giusto andare avanti, come avveniva in un paese in provincia di Cremona, con locali che di giorno erano macellerie islamiche e di notte moschee abusive? Secondo me, no!", scrive Fontana.(ANSA).