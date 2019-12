Derubati dei Rolex, li recuperano

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Nottata movimentata per due trentenni i quali, in centro a Milano, sono stati derubati del loro Rolex da due ragazze sudamericane con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. Rolex che si sono fatti restituire in quanto hanno rintracciato le due ladre dopo aver trovato per terra il cellulare di una delle due evidentemente perso mentre stavano allontanandosi.

La vicenda è accaduta poco prima delle 5 di mattina di ieri.

I due giovani, 32 e 31 anni, mentre stavano camminando in via Molino delle Armi sono stati abbordati dalle due donne che hanno cominciato a manifestare 'interesse' nei loro confronti con gesti affettuosi fino a poi abbracciarli. Quando poi le due si sono allontanate, lasciandoli anche un po' sbalorditi, si sono accorti che non avevano più il Rolex.

Il caso ha voluto che una delle due perdesse il telefonino.

Una volta chiamate i due derubati sono riusciti a farsi lasciare i loro orologi presso un'edicola nei paraggi, dove in cambio hanno lasciato il cellulare e non hanno sporto denuncia.