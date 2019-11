Morto il giornalista Annibale Carenzo

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - E' morto il 23 novembre Annibale Carenzo, per decenni giornalista dell'ANSA, decano della cronaca giudiziaria milanese. Aveva 85 anni. In pensione da una ventina di anni, aveva continuato a collaborare per diverse testate e l'ultima linea telefonica nella Sala Stampa del Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo era ormai solo a sua disposizione.

Carenzo, nato a Pavia il 12 settembre del 1934 e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1958, aveva cominciato la sua attività in quotidiani locali. All'ANSA era arrivato alla fine degli anni '60 e dal quel momento si è sempre occupato di cronaca giudiziaria. Ha seguito alcune delle più grandi inchieste, da quelle sulle Brigate Rosse alla strage di Piazza Fontana, fino alle prime battute di Mani Pulite. (ANSA).

I funerali si svolgeranno martedì a Pavia, alle ore 9.