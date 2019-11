Aci: da 15/11 catene o gomme invernali

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Da venerdì al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali della Lombardia a rischio neve e ghiaccio. Lo ricorda, in una nota, l'Automobile Club Milano.

"Dotare la propria automobile di pneumatici invernali è fondamentale per circolare in tutta sicurezza nelle condizioni più critiche in quanto assicurano una migliore aderenza al fondo stradale", sottolinea il presidente Geronimo La Russa. "Invito dunque gli automobilisti ad adempiere a quest'obbligo oppure, in ogni caso, di tenere nel portabagagli le catene da neve. È giusto ricordare che senza un battistrada capace di affrontare le condizioni dell'asfalto nel miglior modo possibile, gli spazi di frenata si allungano e si mette a repentaglio sia la propria incolumità sia quella degli altri - conclude La Russa -. Montando gli pneumatici invernali o dotandosi di catene si evitano anche le sanzioni pecuniarie".