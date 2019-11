A dicembre debutta Prada for adidas

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Non è ancora nata e già se ne parla sui social, da quando i due marchi hanno postato la foto di un sacchetto Prada in cui si intravedono due scatole di scarpe con il logo Adidas. Oggi la conferma ufficiale: debutteranno a dicembre due modelli Prada for adidas.

Non è detto che si tratti solo di sneakers, anche se sicuramente una calzatura sarà nel pacchetto a edizione limitata da mettere sotto l'albero: "nati per lo sport, ripensati per lo street style, e ora trasformati in articoli di lusso, i classici di entrambi i marchi, ricontestualizzati e rivisitati, debutteranno a livello mondiale - si legge nella nota di Prada - a dicembre 2019, a testimonianza di una nuova ed esclusiva collaborazione in cui creatività e manifattura si uniscono dando vita a modelli per uomo e donna in edizione limitata, interamente realizzati da Prada in Italia". La collaborazione porterà poi alla produzione delle nuove calzature tecniche da vela di Luna Rossa che saranno svelate nel 2020.