Motociclista muore in scontro sulla A/4

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Un uomo di 55 anni è morto, questa mattina all'alba, a causa di un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A/4, alle porte di Milano.

L'uomo, un motociclista, era in sella al suo mezzo quando, a causa del tamponamento tra due mezzi pesanti, è stato schiacciato contro il guard-rail. Inutili i soccorsi del 118.

L'incidente è avvenuto alle 6.20 nel tratto tra Cormano (Milano) e Sesto San Giovanni (Milano), in direzione di Torino.

Uno dei due camionisti, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in codice giallo a Niguarda per una frattura a una gamba. L'incidente è l'ultimo di una serie di gravi scontri avvenuti negli ultimi giorni in provincia di Milano.