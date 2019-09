Prima farmadrive in Italia nel mialese

(ANSA) - CORBETTA (MILANO), 17 SET - Il primo 'farmadrive' comunale in Italia, una farmacia concepita come un drive-in fast food dove acquistare il farmaco o il prodotto richiesto senza scendere dall'auto, 24 ore al giorno e 365 giorni l'anno, sarà inaugurata sabato prossimo a Corbetta, in provincia di Milano.

Lo ha reso noto il sindaco del comune milanese Marco Ballarini, che nel fine settimana taglierà il nastro.

"L'amministrazione comunale ha voluto aprire una seconda farmacia in un'area strategica della città - ha spiegato Ballarini - con una novità assoluta in Italia, l'apertura notturna e l'acquisto in transito". Inoltre, ha concluso il sindaco "si potranno prenotare visite ospedaliere, effettuare rinnovi esenzioni e tanto altro.