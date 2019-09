Famiglia Fadil chiede nuova perizia sul corpo

"In attesa dei risultati della Perizia disposta dalla Procura i familiari non intendono celebrare il funerale, al fine di consentire una ulteriore perizia sul corpo della loro povera cara, in quanto non si ritengono assolutamente soddisfatti degli esiti trapelati". Lo scrivono i familiari di Imane Fadil, una delle testimoni chiave delle inchieste sul caso Ruby, morta il primo marzo scorso. La famiglia è rappresentata dal legale Mirko Mazzali.



Una settimana fa, a distanza di oltre sei mesi dalla morte della giovane, arrivata dopo un ricovero di oltre un mese e una terribile agonia, i pm milanesi avevano dato il nullaosta alla restituzione della salma ai familiari per poter consentire, finalmente, di celebrare i funerali della 34enne modella marocchina, che fu tra le testimoni chiave delle inchieste sul caso Ruby, compresa l'ultima che vede a processo Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Nel frattempo, dalla Procura erano anche trapelati gli esiti della relazione medico legale (non ancora, però, di fatto depositata): nessun avvelenamento doloso, hanno stabilito i medici legali guidati dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, ma una forma di aplasia midollare di cui ancora, comunque, non sono note le cause esatte. In più l'inchiesta, è stato spiegato, che era stata aperta per omicidio volontario, va verso una richiesta di archiviazione, anche perché, secondo gli inquirenti, non sono state individuate nemmeno responsabilità mediche. La famiglia, assistita dai legali Mirko Mazzali e Nicola Quatrano, non è soddisfatta, però, di questi esiti e, dunque, ha deciso di far sapere che "in attesa dei risultati della Perizia disposta dalla Procura i familiari non intendono celebrare il funerale, al fine di consentire una ulteriore perizia sul corpo della loro povera cara, in quanto non si ritengono assolutamente soddisfatti degli esiti trapelati".