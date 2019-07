Rissa fra stranieri, 3 carabinieri feriti

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Tre carabinieri sono rimasti lievemente feriti nel corso di una rissa scoppiata tra due gruppi di stranieri in piazza Duca D'Aosta, nei pressi della stazione Centrale, a Milano.

E' accaduto intorno alle 22.30 di venerdì, quando il 118 è intervenuto sul posto. Tre i feriti stranieri trasportati al Policlinico e al San Carlo, mentre i tre militari sono stati portati al pronto soccorso, hanno riferito i carabinieri, "per accertamenti". Le loro condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione.

Nel corso della rissa sono state bloccate cinque persone e due sono state arrestate.