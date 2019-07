Autonomia, Fontana, stupito da Conte

(ANSA) - MILANO , 20 LUG - "Sono profondamente offeso che questi cialtroni ci facciano passare per truffatori del Paese e del Sud" il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, torna così a parlare dell'autonomia chiamando anche in causa il premier Giuseppe Conte.

"Mi stupiscono i 5stelle - dice all'ANSA -. E mi stupisce che Conte, che ancora stimo, sia stato coinvolto in questa cialtronata". Una cialtronata (ovvero l'intesa sull'autonomia) che se resterà così Fontana non firmerà mai.