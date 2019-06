Opere Mario Radice in mostra a Como

(ANSA) - COMO, 12 GIU - La Pinacoteca Civica di Como inaugura domani la mostra 'Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi", a cura di Roberta Lietti e Paolo Brambilla. La mostra resterà aperta fino al 24 novembre. Il percorso espositivo, suddiviso in tre sezioni, è dedicato a indagare l'ampio lavoro pittorico e plastico di Mario Radice (Como, 1898-1987), tra le figure più complesse nel panorama del primo astrattismo italiano. La sua attività non si limitò alla produzione pittorica, ma si arricchì di nuove esperienze progettuali, soprattutto attraverso la collaborazione con gli amici architetti comaschi, tra cui appunto Terragni, Cattaneo e Parisi.

Nell'allestimento le opere trovano un chiaro riferimento in immagini fotografiche d'epoca, plastici, scritti, disegni preparatori e studi su carta conservati presso gli archivi della Pinacoteca di Como e in gran parte provenienti dal Fondo Mario Radice donato al Comune dagli eredi.